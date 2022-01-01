Электропила ELS-1800P Huter
Арт. 1079108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|53
- Электропила Huter ELS-1800P 70/10/5 предназначена для валки деревьев, обрезки сучков и т.д.
Полное отсутствие выхлопных газов дает работать с пилой не только на улице, но и в помещении.
Для комфортной работы предусмотрен низкий уровень шума.
Данная модель имеет автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности
Преимущества
- Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
- Автоматическая смазка цепи
- Удобное расположение щеток для быстрой замены
- Huter ELS-1800P 70/10/5 прост в работе
- Низкий уровень шума для комфортной работы
- Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
- Автоматический тормоз цепи