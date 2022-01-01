Электропила ELS-1800P Huter

Преимущества

Удобная задняя рукоятка для надежного удержания

Автоматическая смазка цепи

Удобное расположение щеток для быстрой замены

Huter ELS-1800P 70/10/5 прост в работе

Низкий уровень шума для комфортной работы

Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении

Автоматический тормоз цепи

Электропила Huter ELS-1800P 70/10/5 предназначена для валки деревьев, обрезки сучков и т.д.Полное отсутствие выхлопных газов дает работать с пилой не только на улице, но и в помещении.Для комфортной работы предусмотрен низкий уровень шума.Данная модель имеет автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности