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Электропила ELS-1800P Huter
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электропила ELS-1800P Huter
    Арт. 1079108
    Электропила ELS-1800P Huter
    Электропила ELS-1800P Huter
    Электропила ELS-1800P Huter
    Электропила ELS-1800P Huter
    Электропила ELS-1800P Huter
    Электропила ELS-1800P Huter
    Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter
      Электропила ELS-1800P Huter

      Электропила ELS-1800P Huter

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079108

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		53
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила Huter ELS-1800P 70/10/5 предназначена для валки деревьев, обрезки сучков и т.д.
        Полное отсутствие выхлопных газов дает работать с пилой не только на улице, но и в помещении.
        Для комфортной работы предусмотрен низкий уровень шума.
        Данная модель имеет автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности

        Преимущества

        • Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
        • Автоматическая смазка цепи
        • Удобное расположение щеток для быстрой замены
        • Huter ELS-1800P 70/10/5 прост в работе
        • Низкий уровень шума для комфортной работы
        • Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
        • Автоматический тормоз цепи