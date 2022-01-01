Электропила ELS-2200P Huter
Арт. 1079109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|220
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Длина шины, дюйм
|16
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|57
- Электропила Huter ELS-2200P 70/10/6 подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков и т.д.
Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента.
Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка
Преимущества
- Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
- Мощный электродвигатель (2200 Вт)
- Удобное расположение щеток для быстрой замены
- Huter ELS-2200P 70/10/6 прост в работе
- Низкий уровень шума для комфортной работы
- Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
- Автоматическая смазка цепи