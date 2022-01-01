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Электропила ELS-2200P Huter
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Электрические цепные пилы
    Электропила ELS-2200P Huter
    Арт. 1079109
    Электропила ELS-2200P Huter

      Электропила ELS-2200P Huter

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079109

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		220
      Длина шины, дюйм
      		16
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электропила Huter ELS-2200P 70/10/6 подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков и т.д.
        Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента.
        Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка

        Преимущества

        • Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
        • Мощный электродвигатель (2200 Вт)
        • Удобное расположение щеток для быстрой замены
        • Huter ELS-2200P 70/10/6 прост в работе
        • Низкий уровень шума для комфортной работы
        • Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
        • Автоматическая смазка цепи