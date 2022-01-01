Электропила ELS-2200P Huter

Преимущества

Удобная задняя рукоятка для надежного удержания

Мощный электродвигатель (2200 Вт)

Удобное расположение щеток для быстрой замены

Huter ELS-2200P 70/10/6 прост в работе

Низкий уровень шума для комфортной работы

Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении

Автоматическая смазка цепи

Электропила Huter ELS-2200P 70/10/6 подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков и т.д.Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента.Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка