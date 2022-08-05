Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710

Преимущества

Подходит для стандартных ламелей размеров #0, #10, #20

Фрезер оснащен револьверным упором с предустановленной глубиной под каждую ламель, перенастройка производится одним поворотом барабана

Прочная надежная конструкция

Блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены фрез

Прекрасное сочетание весовых характеристик и эргономичного дизайна

Комплектуется отличной фрезой

Позволяет выполнять пазы под произвольным углом от 0 до 90 градусов

Чёткие обозначения и шкалы

Позволяет установить лодочковую фрезу для выборки дефектов типа смоляной карман

амельный фрезер Интерскол ФМШ-100/710 - профессиональный плоскодюбельный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы по твёрдой и мягкой древесине, ДСП и пластику позволяет выполнять соединения деталей с использованием деревянных ламелей (шкантов бисквитного обжига) для точного, удобного и долговечного соединения деревянных деталей. Экономия времени по сравнению с технологией штифтового соединения: нет необходимости выполнять точные замеры, уже после установки ламелей можно незначительно перемещать детали друг относительно друга вдоль оси ламелей для точной подгонки