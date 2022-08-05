Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
4.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
    Арт. Х12816
    4.0
    1
    Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
    Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
    Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
      Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
      Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
      Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710

      Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12816
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • амельный фрезер Интерскол ФМШ-100/710 - профессиональный плоскодюбельный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы по твёрдой и мягкой древесине, ДСП и пластику позволяет выполнять соединения деталей с использованием деревянных ламелей (шкантов бисквитного обжига) для точного, удобного и долговечного соединения деревянных деталей. Экономия времени по сравнению с технологией штифтового соединения: нет необходимости выполнять точные замеры, уже после установки ламелей можно незначительно перемещать детали друг относительно друга вдоль оси ламелей для точной подгонки

        Преимущества

        • Подходит для стандартных ламелей размеров #0, #10, #20
        • Фрезер оснащен револьверным упором с предустановленной глубиной под каждую ламель, перенастройка производится одним поворотом барабана
        • Прочная надежная конструкция
        • Блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены фрез
        • Прекрасное сочетание весовых характеристик и эргономичного дизайна
        • Комплектуется отличной фрезой
        • Позволяет выполнять пазы под произвольным углом от 0 до 90 градусов
        • Чёткие обозначения и шкалы
        • Позволяет установить лодочковую фрезу для выборки дефектов типа смоляной карман