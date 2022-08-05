Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710
Арт. Х12816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- амельный фрезер Интерскол ФМШ-100/710 - профессиональный плоскодюбельный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы по твёрдой и мягкой древесине, ДСП и пластику позволяет выполнять соединения деталей с использованием деревянных ламелей (шкантов бисквитного обжига) для точного, удобного и долговечного соединения деревянных деталей. Экономия времени по сравнению с технологией штифтового соединения: нет необходимости выполнять точные замеры, уже после установки ламелей можно незначительно перемещать детали друг относительно друга вдоль оси ламелей для точной подгонки
Преимущества
- Подходит для стандартных ламелей размеров #0, #10, #20
- Фрезер оснащен револьверным упором с предустановленной глубиной под каждую ламель, перенастройка производится одним поворотом барабана
- Прочная надежная конструкция
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены фрез
- Прекрасное сочетание весовых характеристик и эргономичного дизайна
- Комплектуется отличной фрезой
- Позволяет выполнять пазы под произвольным углом от 0 до 90 градусов
- Чёткие обозначения и шкалы
- Позволяет установить лодочковую фрезу для выборки дефектов типа смоляной карман