Преимущества

Электроника Variospeed (V)

Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Работа с низкой отдачей

Малый вес

Быстрая замена оснастки

Аккумуляторный гайковерт Metabo PowerImpact 12 600093500 предназначен для закручивания/ выкручивания крепежных элементов. Инструмент имеет малый вес (всего 1 кг вместе с аккумулятором), поэтому его удобно взять с собой на дачу, в сад или в гараж для проведения ремонтных работ. Есть система контроля нагрузок - при выходе, например, температуры за установленные границы инструмент автоматически отключается.