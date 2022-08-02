Преимущества

Удобное управление газонокосилкой

Минимум усилий от оператора при запуске двигателя

Эффективное скашивание травы на небольших участках

Ширина захвата за один проход составляет 46 см

Регулируемая высота среза (6 положений)

Бензиновая газонокосилка CHAMPION LM5127 позволяет ухаживать за небольшой площадью газона около загородного дома, садового участка. Оснащена бензиновым двигателем мощностью 3.5 л.с. для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Ширина захвата за один проход с садовой техникой составляет 51 см. Имеется два варианта утилизации скошенной травы: боковой выброс и мульчирование (измельчение травы для использования ее в качестве удобрения).