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Газонокосилка Champion LM5127
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM5127
    Арт. champion_705
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM5127
    Газонокосилка Champion LM5127
    Газонокосилка Champion LM5127
      Газонокосилка Champion LM5127
      Газонокосилка Champion LM5127
      Газонокосилка Champion LM5127

      Газонокосилка Champion LM5127

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка CHAMPION LM5127 позволяет ухаживать за небольшой площадью газона около загородного дома, садового участка. Оснащена бензиновым двигателем мощностью 3.5 л.с. для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Ширина захвата за один проход с садовой техникой составляет 51 см. Имеется два варианта утилизации скошенной травы: боковой выброс и мульчирование (измельчение травы для использования ее в качестве удобрения).

        Преимущества

        • Удобное управление газонокосилкой
        • Минимум усилий от оператора при запуске двигателя
        • Эффективное скашивание травы на небольших участках
        • Ширина захвата за один проход составляет 46 см
        • Регулируемая высота среза (6 положений)