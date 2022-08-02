Газонокосилка Champion LM5127
Арт. champion_705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка CHAMPION LM5127 позволяет ухаживать за небольшой площадью газона около загородного дома, садового участка. Оснащена бензиновым двигателем мощностью 3.5 л.с. для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Ширина захвата за один проход с садовой техникой составляет 51 см. Имеется два варианта утилизации скошенной травы: боковой выброс и мульчирование (измельчение травы для использования ее в качестве удобрения).
Преимущества
- Удобное управление газонокосилкой
- Минимум усилий от оператора при запуске двигателя
- Эффективное скашивание травы на небольших участках
- Ширина захвата за один проход составляет 46 см
- Регулируемая высота среза (6 положений)