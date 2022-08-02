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Газонокосилка Husqvarna LC140S
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC140S
    Арт. X186129245
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC140S

      Газонокосилка Husqvarna LC140S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129245
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140S - самоходная, маневренная и чрезвычайно компактная. Легкая в управлении, с шириной покоса 0,4 метра она ориентирована прежде всего на частных пользователей и некоммерческое применение. Если нужно привести в порядок небольшой газон перед домом, покосить лужайку, траву вдоль дорожек, вокруг деревьев и на небольших участка.

        Преимущества

        • Лёгкий запуск: по технологии PRIME&PULL легкий запуск осуществляется при помощи праймера (подкачки) и пускового троса.
        • Надёжность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава).
        • Простое обслуживание: безинструментальная замена воздушного фильтра
        • Комфорт: глушитель Lo-Tone™ снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.