Газонокосилка Husqvarna LC140S

Преимущества

Лёгкий запуск: по технологии PRIME&PULL легкий запуск осуществляется при помощи праймера (подкачки) и пускового троса.

Надёжность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава).

Простое обслуживание: безинструментальная замена воздушного фильтра

Комфорт: глушитель Lo-Tone™ снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140S - самоходная, маневренная и чрезвычайно компактная. Легкая в управлении, с шириной покоса 0,4 метра она ориентирована прежде всего на частных пользователей и некоммерческое применение. Если нужно привести в порядок небольшой газон перед домом, покосить лужайку, траву вдоль дорожек, вокруг деревьев и на небольших участка.