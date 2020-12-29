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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01
5.0
1
69 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01
Арт. Ю00000020369
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01
  • Персональная скидка

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01

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69 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 238 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. Ю00000020369
5.0
1

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Польша
Родина бренда
Швеция
Мощность, л.с.
3.26
Тактность двигателя
четырехтактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
69 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 238 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка Husqvarna LC 347V 9670689-01 оснащена мощным двигателем Briggs & Stratton, обеспечивающим высокую производительность. Данная модель отличается продолжительным сроком службы благодаря устойчивому к коррозии корпусу из композитного материала и колесам установленным на шарикоподшипниках.

    Преимущества

    • Бензиновый двигатель для автономной работы
    • Высокая мощность для эффективности Husqvarna LC 347V 9670689-01
    • Воздушное охлаждение для стабильной работы
    • Колеса с протектором для хорошей проходимости
    • Самоходная модель для простой эксплуатации
    • Большой травосборник для продолжительной работы без перерывов