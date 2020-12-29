Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01

Преимущества

Бензиновый двигатель для автономной работы

Высокая мощность для эффективности Husqvarna LC 347V 9670689-01

Воздушное охлаждение для стабильной работы

Колеса с протектором для хорошей проходимости

Самоходная модель для простой эксплуатации

Большой травосборник для продолжительной работы без перерывов

Газонокосилка Husqvarna LC 347V 9670689-01 оснащена мощным двигателем Briggs & Stratton, обеспечивающим высокую производительность. Данная модель отличается продолжительным сроком службы благодаря устойчивому к коррозии корпусу из композитного материала и колесам установленным на шарикоподшипниках.