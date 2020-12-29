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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01
Арт. Ю00000020369
- Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 347V B&S 650EXI 9670689-01
Арт. Ю00000020369
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Польша
|
Родина бренда
|Швеция
|
Мощность, л.с.
|3.26
|
Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Газонокосилка Husqvarna LC 347V 9670689-01 оснащена мощным двигателем Briggs & Stratton, обеспечивающим высокую производительность. Данная модель отличается продолжительным сроком службы благодаря устойчивому к коррозии корпусу из композитного материала и колесам установленным на шарикоподшипниках.
Преимущества
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Высокая мощность для эффективности Husqvarna LC 347V 9670689-01
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Колеса с протектором для хорошей проходимости
- Самоходная модель для простой эксплуатации
- Большой травосборник для продолжительной работы без перерывов