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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
    Арт. X186129159
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92

      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92 имеет полный привод. Это способствует отличной маневренности и проходимости даже на участках с неровностями или уклонами. Двигатель Honda GCV 160 OHC с функцией упрощенного запуска отличается надежностью. Три режима среза травы: сбор в травосборник, выброс в сторону и мульчирование. Нож CrownCut обеспечивает чистоту кошения. Система TwinControl позволяет регулировать скорость движения агрегата любой рукой. Матерчатый травосборник объемом 68 л не требует частого опустошения. Эргономичные рукоятки с мягкими накладками обеспечивают комфортную работу.

        Преимущества

        • Легкий пуск
        • В рукоятку интегрирована функция контроля присутствия
        • Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 38 до 108 мм
        • Размер колес: 203 мм
        • Регулировка рукоятки по высоте (3 положения)
        • Прочная сварная дека из высококачественной стали
        • Эргономичные рукоятки
        • Долгий срок службы