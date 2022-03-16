Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92
Арт. X186129159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92 имеет полный привод. Это способствует отличной маневренности и проходимости даже на участках с неровностями или уклонами. Двигатель Honda GCV 160 OHC с функцией упрощенного запуска отличается надежностью. Три режима среза травы: сбор в травосборник, выброс в сторону и мульчирование. Нож CrownCut обеспечивает чистоту кошения. Система TwinControl позволяет регулировать скорость движения агрегата любой рукой. Матерчатый травосборник объемом 68 л не требует частого опустошения. Эргономичные рукоятки с мягкими накладками обеспечивают комфортную работу.
Преимущества
- Легкий пуск
- В рукоятку интегрирована функция контроля присутствия
- Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 38 до 108 мм
- Размер колес: 203 мм
- Регулировка рукоятки по высоте (3 положения)
- Прочная сварная дека из высококачественной стали
- Эргономичные рукоятки
- Долгий срок службы