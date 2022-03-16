Преимущества

Легкий пуск

В рукоятку интегрирована функция контроля присутствия

Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 38 до 108 мм

Размер колес: 203 мм

Регулировка рукоятки по высоте (3 положения)

Прочная сварная дека из высококачественной стали

Эргономичные рукоятки

Долгий срок службы

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC356 AWD 9614102-92 имеет полный привод. Это способствует отличной маневренности и проходимости даже на участках с неровностями или уклонами. Двигатель Honda GCV 160 OHC с функцией упрощенного запуска отличается надежностью. Три режима среза травы: сбор в травосборник, выброс в сторону и мульчирование. Нож CrownCut обеспечивает чистоту кошения. Система TwinControl позволяет регулировать скорость движения агрегата любой рукой. Матерчатый травосборник объемом 68 л не требует частого опустошения. Эргономичные рукоятки с мягкими накладками обеспечивают комфортную работу.