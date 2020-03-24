Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
Арт. X13190517113
Характеристики
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Производитель
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Скоба для подвешивания
|Нет
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Вес, кг
|0.66
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|сумка
- Многофункциональный инструмент DREMEL 4000 (1/45) F0134000JC предназначен для выполнения множества различных работ, среди которых резьба, гравировка, фрезерование, шлифование, полировка и чистка. Двигатель высокой мощности позволяет осуществить все ваши желания. Регулировка числа оборотов обеспечивает точную настройку инструмента для каждого материала индивидуально. Константная электроника увеличивает качество обработки материалов не снижая крутящий момент.
Преимущества
- Компактный и суперлегкий
- Максимальный размер цанги: 3,2 мм
- Константная электроника
- Широкий ассортимент насадок в наборе
- Большая мощность - 175 Вт