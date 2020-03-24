Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
3.6
14
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
    Арт. X13190517113
    3.6
    14
    Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
    Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
    Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
    Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
    Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
      Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
      Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
      Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
      Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG
      Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG

      Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13190517113
      3.6
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Скоба для подвешивания
      		Нет
      Вес, кг
      		0.66
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		сумка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный инструмент DREMEL 4000 (1/45) F0134000JC предназначен для выполнения множества различных работ, среди которых резьба, гравировка, фрезерование, шлифование, полировка и чистка. Двигатель высокой мощности позволяет осуществить все ваши желания. Регулировка числа оборотов обеспечивает точную настройку инструмента для каждого материала индивидуально. Константная электроника увеличивает качество обработки материалов не снижая крутящий момент.

        Преимущества

        • Компактный и суперлегкий
        • Максимальный размер цанги: 3,2 мм
        • Константная электроника
        • Широкий ассортимент насадок в наборе
        • Большая мощность - 175 Вт