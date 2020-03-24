Гравер Dremel 4000-1/45 F.013.400.0JG

Преимущества

Компактный и суперлегкий

Максимальный размер цанги: 3,2 мм

Константная электроника

Широкий ассортимент насадок в наборе

Большая мощность - 175 Вт

Многофункциональный инструмент DREMEL 4000 (1/45) F0134000JC предназначен для выполнения множества различных работ, среди которых резьба, гравировка, фрезерование, шлифование, полировка и чистка. Двигатель высокой мощности позволяет осуществить все ваши желания. Регулировка числа оборотов обеспечивает точную настройку инструмента для каждого материала индивидуально. Константная электроника увеличивает качество обработки материалов не снижая крутящий момент.