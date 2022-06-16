Преимущества

Фиксация выключателя ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/750 410.1.0.00

Малый вес - даже длительная работа не будет утомительной

Небольшой размер - инструментом можно добраться в самое сложное место

Два варианта установки дополнительной рукоятки сделают удобной практически любую работу

Шпиндель на двух подшипниках качения - игольчатом (задний) и шариковом (передний)

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750 подходит для шлифовальных, зачистных и отрезных работ. Высокопроизводительный двигатель рассчитан на эксплуатацию в продолжительном режиме. Диск инструмента прикрыт кожухом, который защищает пользователя от травм в процессе работы. Функция блокировки шпинделя обеспечивает легкую и быструю смену оснастки.