Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750
Арт. Х12725495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750 подходит для шлифовальных, зачистных и отрезных работ. Высокопроизводительный двигатель рассчитан на эксплуатацию в продолжительном режиме. Диск инструмента прикрыт кожухом, который защищает пользователя от травм в процессе работы. Функция блокировки шпинделя обеспечивает легкую и быструю смену оснастки.
Преимущества
- Фиксация выключателя ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/750 410.1.0.00
- Малый вес - даже длительная работа не будет утомительной
- Небольшой размер - инструментом можно добраться в самое сложное место
- Два варианта установки дополнительной рукоятки сделают удобной практически любую работу
- Шпиндель на двух подшипниках качения - игольчатом (задний) и шариковом (передний)