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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750
    Арт. Х12725495
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12725495
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/750 подходит для шлифовальных, зачистных и отрезных работ. Высокопроизводительный двигатель рассчитан на эксплуатацию в продолжительном режиме. Диск инструмента прикрыт кожухом, который защищает пользователя от травм в процессе работы. Функция блокировки шпинделя обеспечивает легкую и быструю смену оснастки.

        Преимущества

        • Фиксация выключателя ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/750 410.1.0.00
        • Малый вес - даже длительная работа не будет утомительной
        • Небольшой размер - инструментом можно добраться в самое сложное место
        • Два варианта установки дополнительной рукоятки сделают удобной практически любую работу
        • Шпиндель на двух подшипниках качения - игольчатом (задний) и шариковом (передний)