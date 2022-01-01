Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134

Преимущества

Удобный хват. Рукоятка с хромовым покрытием имеет обтекаемую форму и надежно держится в руке

Хромованадиевая сталь имеет высокую прочность и износостойкость

Тройное хромовое покрытие продлит срок службы изделию

Соответствует стандарту DIN 3113

Рабочие части имеют тонкую форму

Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху

Комбинированный ключ Jonnesway W26134 используется в работе с монтажом (демонтажом) резьбовых соединений. На одной стороне имеется рожковый наконечник, на другой - накидная головка. Размер - 34мм. Инструмент изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Облегченный доступ к детали сбоку и сверху.