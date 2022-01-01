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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
    Арт. jonnesway_5914
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 34 мм W26134

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5914

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		34
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26134 используется в работе с монтажом (демонтажом) резьбовых соединений. На одной стороне имеется рожковый наконечник, на другой - накидная головка. Размер - 34мм. Инструмент изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Облегченный доступ к детали сбоку и сверху.

        Преимущества

        • Удобный хват. Рукоятка с хромовым покрытием имеет обтекаемую форму и надежно держится в руке
        • Хромованадиевая сталь имеет высокую прочность и износостойкость
        • Тройное хромовое покрытие продлит срок службы изделию
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Рабочие части имеют тонкую форму
        • Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху