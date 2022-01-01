Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 41 мм W26141

Преимущества

Эффективность. Рабочая часть зева повернута под углом 30° к оси инструмента - это обеспечивает больший диапазон работы в зоне подхода к крепежу

Cr-V сталь имеет высокую прочность и износостойкость

Тройное хромовое покрытие защищает от образования коррозии

Тонкие рабочие части обеспечивают большой обзор детали крепежа

Соответствует стандарту DIN 3113

Комбинированный ключ Jonnesway 41мм W26141 - слесарный инструмент. Предназначен для работы с резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с хромовым покрытием поверхности. С одной стороны изделия имеется рожковый наконечник U-образной формы, с другой - накидная головка. Инструмент соответствует стандарту DIN 3113.