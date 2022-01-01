Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 41 мм W26141
Арт. jonnesway_5917
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|41
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway 41мм W26141 - слесарный инструмент. Предназначен для работы с резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с хромовым покрытием поверхности. С одной стороны изделия имеется рожковый наконечник U-образной формы, с другой - накидная головка. Инструмент соответствует стандарту DIN 3113.
Преимущества
- Эффективность. Рабочая часть зева повернута под углом 30° к оси инструмента - это обеспечивает больший диапазон работы в зоне подхода к крепежу
- Cr-V сталь имеет высокую прочность и износостойкость
- Тройное хромовое покрытие защищает от образования коррозии
- Тонкие рабочие части обеспечивают большой обзор детали крепежа
- Соответствует стандарту DIN 3113