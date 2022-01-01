Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 41 мм W26141
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 41 мм W26141
    Арт. jonnesway_5917
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 41 мм W26141

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 41 мм W26141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5917

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		41
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway 41мм W26141 - слесарный инструмент. Предназначен для работы с резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с хромовым покрытием поверхности. С одной стороны изделия имеется рожковый наконечник U-образной формы, с другой - накидная головка. Инструмент соответствует стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Эффективность. Рабочая часть зева повернута под углом 30° к оси инструмента - это обеспечивает больший диапазон работы в зоне подхода к крепежу
        • Cr-V сталь имеет высокую прочность и износостойкость
        • Тройное хромовое покрытие защищает от образования коррозии
        • Тонкие рабочие части обеспечивают большой обзор детали крепежа
        • Соответствует стандарту DIN 3113