Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730
Арт. jonnesway_5876
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|30
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Длина ключа, мм
|283
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание товара:Рожковый ключ Jonnesway W252730 предназначен для авторемонтных работ. Используется для монтажа, демонтажа крепежей с одной стороной подхода. Размеры - 27х30 мм.
Особенности и преимущества:
- Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили.
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности.
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует.