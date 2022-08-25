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Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730
    Арт. jonnesway_5876
    5.0
    1
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730
      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730
      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730

      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 27х30 мм, W252730

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5876
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		30
      Длина ключа, мм
      		283
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Рожковый ключ Jonnesway W252730 предназначен для авторемонтных работ. Используется для монтажа, демонтажа крепежей с одной стороной подхода. Размеры - 27х30 мм. 

        Особенности и преимущества:

        • Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили. 
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности. 
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует.