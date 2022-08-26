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Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 17х19 мм, W251719
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 17х19 мм, W251719
    Арт. jonnesway_5868
    5.0
    1
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 17х19 мм, W251719

      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 17х19 мм, W251719

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5868
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		19
      Длина ключа, мм
      		221
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Рожковый ключ Jonnesway W251719 применяется для крепежей шестигранных сечений. Его удобно держать в руке. Имеет размеры 17х19 мм. Благодаря хромовому покрытию не поддаётся коррозии.

        Особенности и преимущества:

        • Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны. 
        • Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями. 
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие.
        • Полностью соответствует ГОСТ 2839-80.