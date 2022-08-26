Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 17х19 мм, W251719
Арт. jonnesway_5868
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|19
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Длина ключа, мм
|221
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание товара:Рожковый ключ Jonnesway W251719 применяется для крепежей шестигранных сечений. Его удобно держать в руке. Имеет размеры 17х19 мм. Благодаря хромовому покрытию не поддаётся коррозии.
Особенности и преимущества:
- Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны.
- Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие.
- Полностью соответствует ГОСТ 2839-80.