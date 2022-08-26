Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 17х19 мм, W251719

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Рожковый ключ Jonnesway W251719 применяется для крепежей шестигранных сечений. Его удобно держать в руке. Имеет размеры 17х19 мм. Благодаря хромовому покрытию не поддаётся коррозии.