Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 30х32 мм, W253032
Арт. jonnesway_5878
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|32
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Длина ключа, мм
|298
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание товара:Рожковый ключ Jonnesway W253032 - это инструмент, выполненный из хромованадия. Он имеет размеры 30x32 мм. Инструмент служит для работы с крепежами шестигранных сечений.
Особенности и преимущества:
- Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили.
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности.
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует.