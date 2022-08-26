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Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 30х32 мм, W253032
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 30х32 мм, W253032
    Арт. jonnesway_5878
    5.0
    1
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 30х32 мм, W253032

      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 30х32 мм, W253032

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5878
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		32
      Длина ключа, мм
      		298
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Рожковый ключ Jonnesway W253032 - это инструмент, выполненный из хромованадия. Он имеет размеры 30x32 мм. Инструмент служит для работы с крепежами шестигранных сечений.

        Особенности и преимущества:

        • Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый и накидной профили. 
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности. 
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует.