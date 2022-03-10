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Ключ гаечный комбинированный Sitomo (24x24 мм, оксидированный) SIT
5.0
3
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (24x24 мм, оксидированный) SIT
    Арт. Х1302963
    5.0
    3
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (24x24 мм, оксидированный) SIT

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (24x24 мм, оксидированный) SIT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302963
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		оксидированное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные гаечные ключи, являются наиболее востребованными и распространенными. Это сочетание на одной ручке рожкового ключа с одного конца и накидного с другого. Комбинированный ключ служит для проведения ремонтных работ в условиях быта или профессиональной сферы (например, СТОА). Подходит для конструкций и механизмов, где используются болты и гайки соответствующего размера.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность