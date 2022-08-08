Краскопульт Prorab 6505

Преимущества

Не требует использования отдельного компрессора

Максимальная вязкость краски: 35 DIN/сек

Расход воздуха: 300 л/мин

Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов

Распыляющий механизм легко очистить после использования

Электрический краскораспылитель Prorab 6505 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Простота конструкции обеспечивает неплохой рабочий ресурс и легкость в обслуживании. Модель обладает удобной рукояткой с резиновыми накладками для надежного удержания без проскальзывания руки. Изделие не требует использования отдельного компрессора, что значительно повышает его мобильность. С помощью специального вентиля сзади, на корпусе электрического краскораспылителя Prorab 6505 можно выставить необходимую площадь распыления. Удобная рукоятка снабжена прорезиненными накладками для комфортной работы без проскальзывания руки. Модель оснащена бачком объемом 800 мл. Он прекрасно подходит для продолжительной работы на одной заправке и имеет небольшой вес.