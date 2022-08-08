Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Краскопульт Prorab 6505
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Prorab 6505
    Арт. X109902016707
    5.0
    1
    Краскопульт Prorab 6505
    Краскопульт Prorab 6505
      Краскопульт Prorab 6505
      Краскопульт Prorab 6505

      Краскопульт Prorab 6505

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016707
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Prorab 6505 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Простота конструкции обеспечивает неплохой рабочий ресурс и легкость в обслуживании. Модель обладает удобной рукояткой с резиновыми накладками для надежного удержания без проскальзывания руки. Изделие не требует использования отдельного компрессора, что значительно повышает его мобильность. С помощью специального вентиля сзади, на корпусе электрического краскораспылителя Prorab 6505 можно выставить необходимую площадь распыления. Удобная рукоятка снабжена прорезиненными накладками для комфортной работы без проскальзывания руки. Модель оснащена бачком объемом 800 мл. Он прекрасно подходит для продолжительной работы на одной заправке и имеет небольшой вес.

        Преимущества

        • Не требует использования отдельного компрессора
        • Максимальная вязкость краски: 35 DIN/сек
        • Расход воздуха: 300 л/мин
        • Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов
        • Распыляющий механизм легко очистить после использования