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Краскопульт Sturm SG 9610
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Sturm SG 9610
    Арт. 801176
    5.0
    1
    Краскопульт Sturm SG 9610
    Краскопульт Sturm SG 9610
    Краскопульт Sturm SG 9610
    Краскопульт Sturm SG 9610
      Краскопульт Sturm SG 9610
      Краскопульт Sturm SG 9610
      Краскопульт Sturm SG 9610
      Краскопульт Sturm SG 9610

      Краскопульт Sturm SG 9610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 801176
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт Sturm SG9610 создан для использования при выполнении различных покрасочных работ и для нанесения антикоррозийных покрытий (консервации машинпропитки, узлов и деталей, защиты древесины, и т.п.). Данная модель имеет нижний тип расположения бачка, объемом 1 л. Максимальная вязкость краски, DIN: 80. Давление составляет 140 бар. Емкость объемом 1 литр обеспечит продолжительную беспрерывную работу, а небольшой вес конструкции - ее удобство. Продуманный распылитель равномерно распределяет жидкость по окрашиваемой поверхности.

        Преимущества

        • Качественная работа
        • Надежность инструмента
        • Легкость конструкции