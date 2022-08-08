Краскопульт Sturm SG 9610
Арт. 801176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.4
- Краскопульт Sturm SG9610 создан для использования при выполнении различных покрасочных работ и для нанесения антикоррозийных покрытий (консервации машинпропитки, узлов и деталей, защиты древесины, и т.п.). Данная модель имеет нижний тип расположения бачка, объемом 1 л. Максимальная вязкость краски, DIN: 80. Давление составляет 140 бар. Емкость объемом 1 литр обеспечит продолжительную беспрерывную работу, а небольшой вес конструкции - ее удобство. Продуманный распылитель равномерно распределяет жидкость по окрашиваемой поверхности.
Преимущества
- Качественная работа
- Надежность инструмента
- Легкость конструкции