Краскораспылитель Wagner W565 Wall Perfect I-Spray
Арт. X109902016765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.6
- Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect W565 I-Spray обеспечивает равномерное распределение краски по поверхности гипсокартонной плиты, кирпичной кладки, штукатурки или обоев. Пользователь имеет возможность плавно регулировать объем подаваемой жидкости. Эргономичная рукоятка, мощная двухступенчатая турбина и инновационная насадка «I-spray» обеспечивают оптимальное распыление и высокую скорость работы. Идеально выстроенный точный факел краски позволяет работать вокруг окон, дверей и даже розеток.
Преимущества
- Профессиональное покрытие
- Точная заливка материала
- Компактность
- Инновационная насадка «I-spray»