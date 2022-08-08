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Краскораспылитель Wagner W565 Wall Perfect I-Spray
4.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскораспылитель Wagner W565 Wall Perfect I-Spray
    Арт. X109902016765
    4.0
    1
    Краскораспылитель Wagner W565 Wall Perfect I-Spray

      Краскораспылитель Wagner W565 Wall Perfect I-Spray

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016765
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect W565 I-Spray обеспечивает равномерное распределение краски по поверхности гипсокартонной плиты, кирпичной кладки, штукатурки или обоев. Пользователь имеет возможность плавно регулировать объем подаваемой жидкости. Эргономичная рукоятка, мощная двухступенчатая турбина и инновационная насадка «I-spray» обеспечивают оптимальное распыление и высокую скорость работы. Идеально выстроенный точный факел краски позволяет работать вокруг окон, дверей и даже розеток.

        Преимущества

        • Профессиональное покрытие
        • Точная заливка материала
        • Компактность
        • Инновационная насадка «I-spray»