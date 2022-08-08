Краскораспылитель Wagner W565 Wall Perfect I-Spray

Преимущества

Профессиональное покрытие

Точная заливка материала

Компактность

Инновационная насадка «I-spray»

Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect W565 I-Spray обеспечивает равномерное распределение краски по поверхности гипсокартонной плиты, кирпичной кладки, штукатурки или обоев. Пользователь имеет возможность плавно регулировать объем подаваемой жидкости. Эргономичная рукоятка, мощная двухступенчатая турбина и инновационная насадка «I-spray» обеспечивают оптимальное распыление и высокую скорость работы. Идеально выстроенный точный факел краски позволяет работать вокруг окон, дверей и даже розеток.