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Кусачки боковые (180 мм) Лакра 3501022
5.0
2
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Бокорезы
    Кусачки боковые (180 мм) Лакра 3501022
    Арт. Х130710376
    5.0
    2
    Кусачки боковые (180 мм) Лакра 3501022

      Кусачки боковые (180 мм) Лакра 3501022

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130710376
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кусачки боковые (180 мм) ЛАКРА 3501022 применяются для резки различных типов проводов и удаления изоляции с кабеля небольшого сечения при выполнении электромонтажных и иных работ.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с никелевым покрытием
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки исключают проскальзывание инструмента в руке, предотвращая попадание пальцев в рабочую зону