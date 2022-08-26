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Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ
    Арт. X30300005
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ
    Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ
      Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ
      Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ

      Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300005
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		150x150x48
      Степень защиты
      		IP 42
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество батареек, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol INFINITER SQ 1-2-059 широко применяется при отделочных работах, например: укладке стен и пола плиткой, настиле ламината или паркетной доски. Угловой тип конструкции обеспечивает легкость определения направляющих линий для горизонтальной, а также диагональной укладки материала. Приспособление отличается универсальностью крепления за счет своей формы, наличия присосок и пазов, что позволяет фиксировать его на гладких поверхностях полов или стен, а также на канцелярских гвоздиках гипсокартонных конструкций.

        Особенности и Преимущества:

        • По бокам лазерного нивелира расположены встроенные пузырьковые уровни, которые помогут выровнять прибор.
        • Третья сторона прибора оснащена встроенным транспортиром с шагом делений 5°. 
        • При проведении отделочных работ транспортир может пригодиться для определения или построения углов.
        • Длительный срок службы.
        • Высокая надежность.
        • Простота эксплуатации.
        • Максимальная точность результатов работы.
        • Диапазон работы - 5 метров.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир
        2. Упаковка.