Лазерный нивелир CONDTROL INFINITER SQ
Арт. X30300005
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|150x150x48
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Степень защиты
|IP 42
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Напряжение питания, В
|1.5
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Количество батареек, шт
|3
- Лазерный нивелир Condtrol INFINITER SQ 1-2-059 широко применяется при отделочных работах, например: укладке стен и пола плиткой, настиле ламината или паркетной доски. Угловой тип конструкции обеспечивает легкость определения направляющих линий для горизонтальной, а также диагональной укладки материала. Приспособление отличается универсальностью крепления за счет своей формы, наличия присосок и пазов, что позволяет фиксировать его на гладких поверхностях полов или стен, а также на канцелярских гвоздиках гипсокартонных конструкций.
Особенности и Преимущества:
- По бокам лазерного нивелира расположены встроенные пузырьковые уровни, которые помогут выровнять прибор.
- Третья сторона прибора оснащена встроенным транспортиром с шагом делений 5°.
- При проведении отделочных работ транспортир может пригодиться для определения или построения углов.
- Длительный срок службы.
- Высокая надежность.
- Простота эксплуатации.
- Максимальная точность результатов работы.
- Диапазон работы - 5 метров.
Комплектация:
- Лазерный нивелир
- Упаковка.