Особенности и Преимущества:

По бокам лазерного нивелира расположены встроенные пузырьковые уровни, которые помогут выровнять прибор.

Третья сторона прибора оснащена встроенным транспортиром с шагом делений 5°.

При проведении отделочных работ транспортир может пригодиться для определения или построения углов.

Длительный срок службы.

Высокая надежность.

Простота эксплуатации.

Максимальная точность результатов работы.

Диапазон работы - 5 метров.

Комплектация:

Лазерный нивелир Упаковка.

Лазерный нивелир Condtrol INFINITER SQ 1-2-059 широко применяется при отделочных работах, например: укладке стен и пола плиткой, настиле ламината или паркетной доски. Угловой тип конструкции обеспечивает легкость определения направляющих линий для горизонтальной, а также диагональной укладки материала. Приспособление отличается универсальностью крепления за счет своей формы, наличия присосок и пазов, что позволяет фиксировать его на гладких поверхностях полов или стен, а также на канцелярских гвоздиках гипсокартонных конструкций.