Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
Арт. X30300018
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|122x100x70
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Напряжение питания, В
|1.5
- Лазерный нивелир Condtrol Laser-3D применяется для выполнения отделочных работ, укладки кафеля, разметки и установки облицовочных панелей. При помощи нивелира можно построить две вертикальных и одну горизонтальную плоскость . Прибор полностью автоматический без подвижных элементов. Для простоты и удобства транспортировки прибора предусмотрена блокировка компенсатора.
Особенности и Преимущества:
- Смена режимов лазерного нивелира Condtrol Laser-3D осуществляется при помощи кнопок, расположенных на верхней частит прибора.
- Специальные крышки предотвращают повреждение лазера.
- За счет удобной рифленой поверхности нивелир надежно и прочно располагается в руке.
- Магнитный компенсатор обеспечивает построение двух вертикальных и одной горизонтальной плоскости.
- Прибор полностью автоматический, без подвижных элементов.
- Для простоты и удобства транспортировки прибора предусмотрена блокировка компенсатора.
Комплектация:
- Источник питания типа АА - 4 шт.
- Инструкция по эксплуатации.
- Упаковка.