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Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
    Арт. X30300018
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D

      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300018
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		122x100x70
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol Laser-3D применяется для выполнения отделочных работ, укладки кафеля, разметки и установки облицовочных панелей. При помощи нивелира можно построить две вертикальных и одну горизонтальную плоскость . Прибор полностью автоматический без подвижных элементов. Для простоты и удобства транспортировки прибора предусмотрена блокировка компенсатора.

        Особенности и Преимущества:

        • Смена режимов лазерного нивелира Condtrol Laser-3D осуществляется при помощи кнопок, расположенных на верхней частит прибора.
        • Специальные крышки предотвращают повреждение лазера.
        • За счет удобной рифленой поверхности нивелир надежно и прочно располагается в руке.
        • Магнитный компенсатор обеспечивает построение двух вертикальных и одной горизонтальной плоскости.
        • Прибор полностью автоматический, без подвижных элементов.
        • Для простоты и удобства транспортировки прибора предусмотрена блокировка компенсатора.

        Комплектация:

        1. Источник питания типа АА - 4 шт.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Упаковка.