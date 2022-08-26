Особенности и Преимущества:

Смена режимов лазерного нивелира Condtrol Laser-3D осуществляется при помощи кнопок, расположенных на верхней частит прибора.

Специальные крышки предотвращают повреждение лазера.

За счет удобной рифленой поверхности нивелир надежно и прочно располагается в руке.

Магнитный компенсатор обеспечивает построение двух вертикальных и одной горизонтальной плоскости.

Прибор полностью автоматический, без подвижных элементов.

Для простоты и удобства транспортировки прибора предусмотрена блокировка компенсатора.

Комплектация:

Источник питания типа АА - 4 шт. Инструкция по эксплуатации. Упаковка.

Лазерный нивелир Condtrol Laser-3D применяется для выполнения отделочных работ, укладки кафеля, разметки и установки облицовочных панелей. При помощи нивелира можно построить две вертикальных и одну горизонтальную плоскость . Прибор полностью автоматический без подвижных элементов. Для простоты и удобства транспортировки прибора предусмотрена блокировка компенсатора.