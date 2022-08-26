Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
Арт. X30300029
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|110x200
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- INFINITER CL-3G — новый лазерный уровень (нивелир) с мощными зелеными лазерами в линейке INFINITER для помощи в разметке помещений при ремонте или монтаже мебели. 3 зеленых лазера генерируют 2 яркие ортогональные вертикали и 1 горизонт. Помимо этого, INFINITER CL-3G оснащен лазерным отвесом, что позволяет выставлять прибор на контрольную реперную точку и переносить ее с пола на потолок. В корпус нивелира встроена резьба под штатив.
Особенности и Преимущества:
- Все режимы можно использовать по отдельности: 1 вертикальная плоскость, 2 вертикальные плоскости, 1 горизонтальная плоскость, все плоскости одновременно.
- Использование только нужных плоскостей существенно экономит заряд аккумулятора и увеличивает продолжительность работы нивелира.
- Зеленый лазер в INFINITER CL-3G воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения.
- Это позволяет более эффективно использовать прибор на расстояниях до 50 м с детектором.
- С помощью зеленого лазерного нивелира можно осуществлять различные работы, такие как монтаж навесных конструкций, установка осветительных приборов, выравнивание поверхностей.
- Увеличенный ресурс аккумулятора.
- Блок питания поставляется в комплекте.
- Удобство в работе NFINITER CL-3G подойдет для большинства видов ремонтных работ.
- Поворотное основание в INFINITER CL-3G плавно выполнит наведение вертикальных линий с высокой осевой точностью.
- Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием, исключая риск сбить настройки при нажатии кнопок.
- Самовыравнивание нивелира.
- Очки для работы с лазерными нивелирами входят в комплект.
Комплектация:
- Нивелир.
- Очки.
- Аккумулятор li-ion.
- Зарядное устройство.
- Инструкция.
- Пластиковый кейс.