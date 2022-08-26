Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3

Особенности и Преимущества:

Все режимы можно использовать по отдельности: 1 вертикальная плоскость, 2 вертикальные плоскости, 1 горизонтальная плоскость, все плоскости одновременно.

Использование только нужных плоскостей существенно экономит заряд аккумулятора и увеличивает продолжительность работы нивелира.

Зеленый лазер в INFINITER CL-3G воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения.

Это позволяет более эффективно использовать прибор на расстояниях до 50 м с детектором.

С помощью зеленого лазерного нивелира можно осуществлять различные работы, такие как монтаж навесных конструкций, установка осветительных приборов, выравнивание поверхностей.

Увеличенный ресурс аккумулятора.

Блок питания поставляется в комплекте.

Удобство в работе NFINITER CL-3G подойдет для большинства видов ремонтных работ.

Поворотное основание в INFINITER CL-3G плавно выполнит наведение вертикальных линий с высокой осевой точностью.

Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием, исключая риск сбить настройки при нажатии кнопок.

Самовыравнивание нивелира.

Очки для работы с лазерными нивелирами входят в комплект.

Комплектация:

Нивелир. Очки. Аккумулятор li-ion. Зарядное устройство. Инструкция. Пластиковый кейс.

INFINITER CL-3G — новый лазерный уровень (нивелир) с мощными зелеными лазерами в линейке INFINITER для помощи в разметке помещений при ремонте или монтаже мебели. 3 зеленых лазера генерируют 2 яркие ортогональные вертикали и 1 горизонт. Помимо этого, INFINITER CL-3G оснащен лазерным отвесом, что позволяет выставлять прибор на контрольную реперную точку и переносить ее с пола на потолок. В корпус нивелира встроена резьба под штатив.