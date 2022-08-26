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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
    Арт. X30300029
    5.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300029
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		110x200
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • INFINITER CL-3G — новый лазерный уровень (нивелир) с мощными зелеными лазерами в линейке INFINITER для помощи в разметке помещений при ремонте или монтаже мебели. 3 зеленых лазера генерируют 2 яркие ортогональные вертикали и 1 горизонт. Помимо этого, INFINITER CL-3G оснащен лазерным отвесом, что позволяет выставлять прибор на контрольную реперную точку и переносить ее с пола на потолок. В корпус нивелира встроена резьба под штатив.

        Особенности и Преимущества:

        • Все режимы можно использовать по отдельности: 1 вертикальная плоскость, 2 вертикальные плоскости, 1 горизонтальная плоскость, все плоскости одновременно.
        • Использование только нужных плоскостей существенно экономит заряд аккумулятора и увеличивает продолжительность работы нивелира.
        • Зеленый лазер в INFINITER CL-3G воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения.
        • Это позволяет более эффективно использовать прибор на расстояниях до 50 м с детектором.
        • С помощью зеленого лазерного нивелира можно осуществлять различные работы, такие как монтаж навесных конструкций, установка осветительных приборов, выравнивание поверхностей.
        • Увеличенный ресурс аккумулятора.
        • Блок питания поставляется в комплекте.
        • Удобство в работе NFINITER CL-3G подойдет для большинства видов ремонтных работ. 
        • Поворотное основание в INFINITER CL-3G плавно выполнит наведение вертикальных линий с высокой осевой точностью. 
        • Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием, исключая риск сбить настройки при нажатии кнопок.
        • Самовыравнивание нивелира.
        • Очки для работы с лазерными нивелирами входят в комплект. 

        Комплектация:

        1. Нивелир.
        2. Очки.
        3. Аккумулятор li-ion.
        4. Зарядное устройство.
        5. Инструкция.
        6. Пластиковый кейс.