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Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
    Арт. geototal_653
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_653
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		100x100x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

        Особенности и преимущества:

        • Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360°. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90° проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.
        • Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.
        • Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.
        • Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
        • Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Батареи.
        3. Инструкция.
        4. Упаковка.