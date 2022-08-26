Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360°. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90° проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.

Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.

Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батареи. Инструкция. Упаковка.

Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.