Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION
Арт. geototal_653
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|100x100x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 BASIC EDITION – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Особенности и преимущества:
- Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360°. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90° проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.
- Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.
- Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.
- Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
- Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
- Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Батареи.
- Инструкция.
- Упаковка.