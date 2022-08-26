Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
Арт. geototal_675
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x45
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA Cube MINI Basic Edition используется для получения лазерной проекции вертикальной и горизонтальной линий. Бытовая модель отлично подходит для домашнего ремонта и декорирования помещений. Яркости лазера достаточно для работы на расстоянии до 10 м. Резиновые вставки защищают прибор от механических повреждений. Есть автоматическое выравнивание (лазер начинает мигать, если угол наклона превышает 3 градуса). Для установки на штатив предусмотрена резьба 1/4 дюйма в нижней части нивелира.
Особенности и преимущества:
- Простота применения.
- Долгий срок службы.
- Экономный расход энергии.
- Включение и разблокировка одной кнопкой.
- Качественная сборка.
- Для удобства в работе конструкцией построителя лазерных плоскостей ADA Cube MINI Basic Edition предусмотрен ползунок включения анатомической формы.
- Компактная модель отличается небольшими габаритами и без труда помещается в ладони.
- На нижней панели приспособления располагается отсек с элементами питания, который легко и просто открывается для их замены.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Батареи.
- Инструкция.
- Упаковка.