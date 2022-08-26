Особенности и преимущества:

Простота применения.

Долгий срок службы.

Экономный расход энергии.

Включение и разблокировка одной кнопкой.

Качественная сборка.

Для удобства в работе конструкцией построителя лазерных плоскостей ADA Cube MINI Basic Edition предусмотрен ползунок включения анатомической формы.

Компактная модель отличается небольшими габаритами и без труда помещается в ладони.

На нижней панели приспособления располагается отсек с элементами питания, который легко и просто открывается для их замены.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батареи. Инструкция. Упаковка.

Лазерный уровень ADA Cube MINI Basic Edition используется для получения лазерной проекции вертикальной и горизонтальной линий. Бытовая модель отлично подходит для домашнего ремонта и декорирования помещений. Яркости лазера достаточно для работы на расстоянии до 10 м. Резиновые вставки защищают прибор от механических повреждений. Есть автоматическое выравнивание (лазер начинает мигать, если угол наклона превышает 3 градуса). Для установки на штатив предусмотрена резьба 1/4 дюйма в нижней части нивелира.