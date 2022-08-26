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Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
    Арт. geototal_675
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE MINI BASIC EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_675
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		65x65x45
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube MINI Basic Edition используется для получения лазерной проекции вертикальной и горизонтальной линий. Бытовая модель отлично подходит для домашнего ремонта и декорирования помещений. Яркости лазера достаточно для работы на расстоянии до 10 м. Резиновые вставки защищают прибор от механических повреждений. Есть автоматическое выравнивание (лазер начинает мигать, если угол наклона превышает 3 градуса). Для установки на штатив предусмотрена резьба 1/4 дюйма в нижней части нивелира.

        Особенности и преимущества:

        • Простота применения.
        • Долгий срок службы.
        • Экономный расход энергии.
        • Включение и разблокировка одной кнопкой.
        • Качественная сборка.
        • Для удобства в работе конструкцией построителя лазерных плоскостей ADA Cube MINI Basic Edition предусмотрен ползунок включения анатомической формы.
        • Компактная модель отличается небольшими габаритами и без труда помещается в ладони.
        • На нижней панели приспособления располагается отсек с элементами питания, который легко и просто открывается для их замены.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Батареи.
        3. Инструкция.
        4. Упаковка.