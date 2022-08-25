Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень ADA LaserMarker
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA LaserMarker
    Арт. geototal_616
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA LaserMarker
    Лазерный уровень ADA LaserMarker
      Лазерный уровень ADA LaserMarker
      Лазерный уровень ADA LaserMarker

      Лазерный уровень ADA LaserMarker

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		106x52x72
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA LaserMarker А00404 проецирует лазерную линию. Благодаря наличию двух пузырьковых уровней, можно контролировать горизонтальное или вертикальное положение лазерного луча. Металлические скобы обеспечивают легкую и удобную фиксацию, и на вертикальных поверхностях. Модель широко используется в строительстве, в ремонте помещений, в установке дверей и окон и т.д. 

        Особенности и преимущества:

        • Вращение лазерного луча: прибор может поворачиваться на 360 градусов, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. 
        • Точность: устройство имеет два пузырьковых уровня, которые помогают контролировать горизонтальное или вертикальное положение лазерного луча.
        • Удобен при хранении и транспортировке.
        • Крепление на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Батарея 9В.
        3. Инструкция.