Лазерный уровень ADA LaserMarker
Арт. geototal_616
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|106x52x72
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный уровень ADA LaserMarker А00404 проецирует лазерную линию. Благодаря наличию двух пузырьковых уровней, можно контролировать горизонтальное или вертикальное положение лазерного луча. Металлические скобы обеспечивают легкую и удобную фиксацию, и на вертикальных поверхностях. Модель широко используется в строительстве, в ремонте помещений, в установке дверей и окон и т.д.
Особенности и преимущества:
- Вращение лазерного луча: прибор может поворачиваться на 360 градусов, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.
- Точность: устройство имеет два пузырьковых уровня, которые помогают контролировать горизонтальное или вертикальное положение лазерного луча.
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Удобен при хранении и транспортировке.
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Крепление на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Батарея 9В.
- Инструкция.