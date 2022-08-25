Особенности и преимущества:

Вращение лазерного луча: прибор может поворачиваться на 360 градусов, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.

Точность: устройство имеет два пузырьковых уровня, которые помогают контролировать горизонтальное или вертикальное положение лазерного луча.

Удобен при хранении и транспортировке.

Крепление на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батарея 9В. Инструкция.

Лазерный уровень ADA LaserMarker А00404 проецирует лазерную линию. Благодаря наличию двух пузырьковых уровней, можно контролировать горизонтальное или вертикальное положение лазерного луча. Металлические скобы обеспечивают легкую и удобную фиксацию, и на вертикальных поверхностях. Модель широко используется в строительстве, в ремонте помещений, в установке дверей и окон и т.д.