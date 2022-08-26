Лазерный уровень ADA CUBE ULTIMATE EDITION
Арт. geototal_532
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA Cube Ultimate Edition - это профессиональный прибор с автоматическим типом выравнивания. Он проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Его включение и разблокировка осуществляются большой удобной кнопкой. Конструкция уровня выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки.
Особенности и преимущества:
- Сверхпрочный корпус. Конструкция лазерного уровня ADA CUBE создавалась с расчетом на агрессивные условия эксплуатации. Сопротивляемость нагрузкам максимально высокая. Удары, падения, попадание брызг, пыль — материалы, из которых изготовлен лазерный уровень, выбирались специально для надежной работы в тяжелых условиях строительной площадки. Резиновые накладки со всех сторон предохраняют прибор от повреждений. Ребристая поверхность не даст уровню выскользнуть из рук при перестановке. Резьба 1/4 дюйма в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.
- Простое управление. Включение и разблокировка удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
- Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.
- Проецируемый яркий, лазерный крест - перпендикулярные, чёткие лазерные лучи в форме креста на поверхность. Отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве. Сего помощью можно выполнить любую работу с разметкой: ровно повесить полку, картину на стене, поклеить обои, разметить штробы для электропроводки, установить направляющие для гипсокартонных конструкций, установить маяки для выравнивания пола и стен, направляющих для подвесного потолка и т.д.
- Четкие лазерные линии. Для проекции используются раздельные лазерные излучатели. Это позволяет получить четкие и яркие лазерные линии без расслоения на внушительном расстоянии для такого компактного лазерного уровня. Угол развертки 100°. При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в1см от прибора. Очень удобно, например, при укладке плитки на полу.
- Универсальное крепление (комплектация HOME). Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления, оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т.д. Зажимы универсального крепления имеют мягкие накладки, поэтому они не оставляют никаких следов на поверхностях.
- Лазерные очки (комплектация Ultimate). Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.
- Пластиковый кейс (комплектация Ultimate). Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Штатив.
- Универсальное крепление ADA Universal Clamp.
- Батареи.
- Очки.
- Инструкция.
- Пластиковый кейс.