Лазерный уровень ADA CUBE ULTIMATE EDITION

Особенности и преимущества:

Сверхпрочный корпус. Конструкция лазерного уровня ADA CUBE создавалась с расчетом на агрессивные условия эксплуатации. Сопротивляемость нагрузкам максимально высокая. Удары, падения, попадание брызг, пыль — материалы, из которых изготовлен лазерный уровень, выбирались специально для надежной работы в тяжелых условиях строительной площадки. Резиновые накладки со всех сторон предохраняют прибор от повреждений. Ребристая поверхность не даст уровню выскользнуть из рук при перестановке. Резьба 1/4 дюйма в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.

Простое управление. Включение и разблокировка удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.

Проецируемый яркий, лазерный крест - перпендикулярные, чёткие лазерные лучи в форме креста на поверхность. Отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве. Сего помощью можно выполнить любую работу с разметкой: ровно повесить полку, картину на стене, поклеить обои, разметить штробы для электропроводки, установить направляющие для гипсокартонных конструкций, установить маяки для выравнивания пола и стен, направляющих для подвесного потолка и т.д.

Четкие лазерные линии. Для проекции используются раздельные лазерные излучатели. Это позволяет получить четкие и яркие лазерные линии без расслоения на внушительном расстоянии для такого компактного лазерного уровня. Угол развертки 100°. При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в1см от прибора. Очень удобно, например, при укладке плитки на полу.

Универсальное крепление (комплектация HOME). Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления, оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т.д. Зажимы универсального крепления имеют мягкие накладки, поэтому они не оставляют никаких следов на поверхностях.

Лазерные очки (комплектация Ultimate). Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.

Пластиковый кейс (комплектация Ultimate). Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Универсальное крепление ADA Universal Clamp. Батареи. Очки. Инструкция. Пластиковый кейс.

Лазерный уровень ADA Cube Ultimate Edition - это профессиональный прибор с автоматическим типом выравнивания. Он проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Его включение и разблокировка осуществляются большой удобной кнопкой. Конструкция уровня выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки.