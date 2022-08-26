Лазерный уровень ADA CUBE HOME EDITION

Особенности и преимущества:

Сверхпрочный корпус. Конструкция лазерного уровня ADA CUBE создавалась с расчетом на агрессивные условия эксплуатации. Сопротивляемость нагрузкам максимально высокая. Удары, падения, попадание брызг, пыль — материалы, из которых изготовлен лазерный уровень, выбирались специально для надежной работы в тяжелых условиях строительной площадки. Резиновые накладки со всех сторон предохраняют прибор от повреждений. Ребристая поверхность не даст уровню выскользнуть из рук при перестановке. Резьба 1/4 дюйма в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление.

Простое управление. Включение и разблокировка удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.

Проецирует яркий, точный лазерный крест — перпендикулярные, чёткие лазерные лучи в форме креста на поверхность. Отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве. С его помощью можно выполнить любую работу с разметкой: ровно повесить полку, картину на стене, поклеить обои, разметить штробы для электропроводки, установить направляющие для гипсокартонных конструкций, установить маяки для выравнивания пола и стен, направляющих для подвесного потолка и т.д.

Чёткие лазерные линии. Для проекции используются раздельные лазерные излучатели. Это позволяет получить четкие и яркие лазерные линии без расслоения на внушительном расстоянии для такого компактного лазерного уровня. Угол развертки 100°. При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора. Очень удобно, например, при укладке плитки на полу.

Универсальное крепление ADA Universal Clamp. Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления, оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т.д. Зажимы универсального крепления имеют мягкие накладки, поэтому они не оставляют никаких следов на поверхностях.

Комплектация:

Лазерный уровень. Универсальное крепление. 3 батарейки 1.5 В ААА. Инструкция. Сумка-чехол.

Нивелир лазерный ADA CUBE HOME EDITION - компактный профессиональный лазерный уровень от компании ADA. Минимальные размеры. Удобный корпус в форме куба. Размер грани всего 6.5 см.