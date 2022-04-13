Лазерный нивелир Condtrol MX2 SET 1-2-086
Арт. X30308152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|113x70x100
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Condtrol MX2 Set 1-2-086 - качественный и высокоточный прибор, который станет прекрасным помощником в работе для профессионалов. На маятнике установлен дополнительный демпфер, который защищает от ударов. Рабочий диапазон значительно расширен благодаря увеличенной мощности излучателей. Они имеют алгоритм работы из четырех режимов, туда также входит возможность построения наклонных линий и раздельное включение плоскостей. Большое количество вариантов монтажа устройства позволяет приспособиться к любым условиям работы.
Преимущества
- Расширенная комплектация
- Угол развертки вертикали: 120°
- Диапазон работы: 20 м
- Диапазон работы компенсатора: ± 4,0°
- Время выравнивания: не более 4 сек
- Высокая надежность
- Удобная форма корпуса
- Стойкость к износу
- Степень защиты: IP54
- Длительный срок службы
- Простота эксплуатации
- Маятник оснащен демпфером
- Фирменная клипса позволяет крепить нивелир на потолочном профиле
- Петля под саморез - для крепления на стене
- Паз в корпусе - для крепления на вертикальной колонне при помощи хомута