Преимущества

Расширенная комплектация

Угол развертки вертикали: 120°

Диапазон работы: 20 м

Диапазон работы компенсатора: ± 4,0°

Время выравнивания: не более 4 сек

Высокая надежность

Удобная форма корпуса

Стойкость к износу

Степень защиты: IP54

Длительный срок службы

Простота эксплуатации

Маятник оснащен демпфером

Фирменная клипса позволяет крепить нивелир на потолочном профиле

Петля под саморез - для крепления на стене

Паз в корпусе - для крепления на вертикальной колонне при помощи хомута

Лазерный нивелир Condtrol MX2 Set 1-2-086 - качественный и высокоточный прибор, который станет прекрасным помощником в работе для профессионалов. На маятнике установлен дополнительный демпфер, который защищает от ударов. Рабочий диапазон значительно расширен благодаря увеличенной мощности излучателей. Они имеют алгоритм работы из четырех режимов, туда также входит возможность построения наклонных линий и раздельное включение плоскостей. Большое количество вариантов монтажа устройства позволяет приспособиться к любым условиям работы.