Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
Арт. О00000033516
Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
Арт. О00000033516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|микрофибра
- Валик Master Color 30-0843 - используется для красок на водной основе. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков.
Преимущества
- Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм
- Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание
- Высокая износостойкость, не ворсит
- Способ крепления шубки: термосинтез