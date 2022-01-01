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Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
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Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
    Арт. О00000033516
    Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
    Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
    Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
    Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
      Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
      Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
      Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм
      Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм

      Валик Master Color 30-0843, ядро 44 мм, микрофибра "Micromix", ворс 12 мм, под 8 мм ручку, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033516

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		микрофибра
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валик Master Color 30-0843 - используется для красок на водной основе. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков.

        Преимущества

        • Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм
        • Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание
        • Высокая износостойкость, не ворсит
        • Способ крепления шубки: термосинтез