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Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
5.0
1
54 490 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Арт. О00000032633
5.0
1
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
  • Персональная скидка
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора

Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора

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54 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032633
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
54 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590 предназначена для распиливания заготовок из различных материалов. Обладает длительным сроком службы за счет системы защиты двигателя и аккумулятора от перегрузки. Прочность данной модели достигается благодаря штампованной алюминиевой подошве, устойчивой к коррозии и повреждениям.

    Преимущества

    • Питание от аккумулятора для автономной работы Milwaukee M18 BLCS66-502X Li-Ion 5Ач 4933464590
    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Система защиты от перегрузки двигателя и аккумулятора для надежности
    • Li-Ion аккумуляторы для удобства обслуживания
    • Нескользящая накладка на рукоятке для надежного хвата
    • Защитный кожух для безопасности оператора