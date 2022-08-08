Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора

Преимущества

Питание от аккумулятора для автономной работы Milwaukee M18 BLCS66-502X Li-Ion 5Ач 4933464590

Мощный двигатель для высокой производительности

Система защиты от перегрузки двигателя и аккумулятора для надежности

Li-Ion аккумуляторы для удобства обслуживания

Нескользящая накладка на рукоятке для надежного хвата

Защитный кожух для безопасности оператора

Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590 предназначена для распиливания заготовок из различных материалов. Обладает длительным сроком службы за счет системы защиты двигателя и аккумулятора от перегрузки. Прочность данной модели достигается благодаря штампованной алюминиевой подошве, устойчивой к коррозии и повреждениям.