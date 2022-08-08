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Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Арт. О00000032633
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Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590, 5000 оборотов в мин от аккумулятора
Арт. О00000032633
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество аккумуляторов в комплекте
|2
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590 предназначена для распиливания заготовок из различных материалов. Обладает длительным сроком службы за счет системы защиты двигателя и аккумулятора от перегрузки. Прочность данной модели достигается благодаря штампованной алюминиевой подошве, устойчивой к коррозии и повреждениям.
Преимущества
- Питание от аккумулятора для автономной работы Milwaukee M18 BLCS66-502X Li-Ion 5Ач 4933464590
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система защиты от перегрузки двигателя и аккумулятора для надежности
- Li-Ion аккумуляторы для удобства обслуживания
- Нескользящая накладка на рукоятке для надежного хвата
- Защитный кожух для безопасности оператора