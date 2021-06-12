Сцепка Мобил К База-2 МКМ, МБ MBK0003235
Арт. О00000027585
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепка База-2 подходит для таких популярных мотоблоков, как Нева МБ-2, Каскад, Ока МБ-1, Угра НМБ-1, МКМ-3 Lander (Пахарь), Hitachi S169 и т.д. Она позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник и картофелевыкапыватель. Регулировка угла атаки орудий производится с помощью упорного болта.
Преимущества
- Оптимальный диапозон регулировок. Конструкция сцепки позволяет выполнять все необходимые регулировки для комфортной и производительной работы с навесными орудиями
- Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки
- Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами