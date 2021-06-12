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Сцепка Мобил К База-2 МКМ, МБ MBK0003235
5.0
1
Найти аналог
Сцепки
    Сцепка Мобил К База-2 МКМ, МБ MBK0003235
    Арт. О00000027585
    5.0
    1
    Сцепка Мобил К База-2 МКМ, МБ MBK0003235

      Сцепка Мобил К База-2 МКМ, МБ MBK0003235

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027585
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сцепка База-2 подходит для таких популярных мотоблоков, как Нева МБ-2, Каскад, Ока МБ-1, Угра НМБ-1, МКМ-3 Lander (Пахарь), Hitachi S169 и т.д. Она позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник и картофелевыкапыватель. Регулировка угла атаки орудий производится с помощью упорного болта.

        Преимущества

        • Оптимальный диапозон регулировок. Конструкция сцепки позволяет выполнять все необходимые регулировки для комфортной и производительной работы с навесными орудиями
        • Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки
        • Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами