Сцепка Мобил К База-2 МКМ, МБ MBK0003235

Преимущества

Оптимальный диапозон регулировок. Конструкция сцепки позволяет выполнять все необходимые регулировки для комфортной и производительной работы с навесными орудиями

Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления позволяет соблюсти высокую точность сварки

Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами

Сцепка База-2 подходит для таких популярных мотоблоков, как Нева МБ-2, Каскад, Ока МБ-1, Угра НМБ-1, МКМ-3 Lander (Пахарь), Hitachi S169 и т.д. Она позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник и картофелевыкапыватель. Регулировка угла атаки орудий производится с помощью упорного болта.