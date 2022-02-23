Сцепка Мобил К СВТ 1/1 Л, Фаворит, Салют

Преимущества

Регулировка угла осуществляется с помощью винта

Подходит для мотоблоков "Салют" (Агат) и "Фаворит"

Данная сцепка позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник (в т.ч. двухрядный) и картофелевыкапыватель.