Сцепка Мобил К СВТ 1/1 Л, Фаворит, Салют
Арт. X19092285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Данная сцепка позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник (в т.ч. двухрядный) и картофелевыкапыватель.
Преимущества
- Регулировка угла осуществляется с помощью винта
- Подходит для мотоблоков "Салют" (Агат) и "Фаворит"