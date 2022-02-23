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Сцепка Мобил К СВТ 1/1 Л, Фаворит, Салют
5.0
2
Найти аналог
Сцепки
    Сцепка Мобил К СВТ 1/1 Л, Фаворит, Салют
    Арт. X19092285
    5.0
    2
    Сцепка Мобил К СВТ 1/1 Л, Фаворит, Салют

      Сцепка Мобил К СВТ 1/1 Л, Фаворит, Салют

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092285
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данная сцепка позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник (в т.ч. двухрядный) и картофелевыкапыватель.

        Преимущества

        • Регулировка угла осуществляется с помощью винта
        • Подходит для мотоблоков "Салют" (Агат) и "Фаворит"