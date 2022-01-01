Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг

Преимущества

Сравнительно небольшой вес молотка Jonnesway M09500

Простота эксплуатации инструмента

Оригинальное желто-зеленое оформление

Молоток Jonnesway M09500 используется для слесарных работ. Инструмент оснащен прочным бойком, который не деформируется при ударах, и эргономичной деревянной рукояткой, покрытой лаком.