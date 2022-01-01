Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг
Арт. jonnesway_5045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.5
- Молоток Jonnesway M09500 используется для слесарных работ. Инструмент оснащен прочным бойком, который не деформируется при ударах, и эргономичной деревянной рукояткой, покрытой лаком.
Преимущества
- Сравнительно небольшой вес молотка Jonnesway M09500
- Простота эксплуатации инструмента
- Оригинальное желто-зеленое оформление