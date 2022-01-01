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Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг
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Слесарные молотки
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг
    Арт. jonnesway_5045
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг
      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг
      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг

      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09500, 0,5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5045

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток Jonnesway M09500 используется для слесарных работ. Инструмент оснащен прочным бойком, который не деформируется при ударах, и эргономичной деревянной рукояткой, покрытой лаком.

        Преимущества

        • Сравнительно небольшой вес молотка Jonnesway M09500
        • Простота эксплуатации инструмента
        • Оригинальное желто-зеленое оформление