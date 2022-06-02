Мотоблок Агат-БС6.5

Преимущества

Данная модель более устойчива, благодаря центру тяжести, который смещен немного вперед

Защиту от возможных перегрузок обеспечит ременное сцепление, которое значительно упрощает само обслуживание аппарата

Широкий спектр навесного оборудования

Профессиональная коробка передач механического типа

Переключение передач производится рычагом, расположенным на корпусе редуктора

Шестеренчатый редуктор с клиноременной передачей

Рукоятка сцепления имеет фиксатор, что избавляет от необходимости подолгу держать ручку нажатой

С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы

Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч

Мотоблок Агат БС 6,5 00-00003393 готов к работе с любым навесным оборудованием. Оснащен усиленными фрезами, мощным и надежным двигателем Briggs&Stratton RS.Устойчивость. В передней части мотоблока предусмотрена опора - для устойчивости в нерабочем состоянии. Длительная работа. Топливный бак рассчитан на 3.6 л бензина и обеспечивает продолжительный рабочий цикл без прерываний для дозаправки