Мотоблок Агат-БС6.5
Арт. X1909222744
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, л.с.
|6.5
|
Вес, кг
|84
|
Макс. ширина обработки, мм
|900
|
Макс. глубина обработки, мм
|250
|
Тактность двигателя
|4-х тактный
|
Количество передач
|4 вперед / 2 назад
|
Производитель двигателя
|Briggs&Stratton
|
Модель двигателя
|RS 6.5 HP
- Мотоблок Агат БС 6,5 00-00003393 готов к работе с любым навесным оборудованием. Оснащен усиленными фрезами, мощным и надежным двигателем Briggs&Stratton RS.
Устойчивость. В передней части мотоблока предусмотрена опора - для устойчивости в нерабочем состоянии. Длительная работа. Топливный бак рассчитан на 3.6 л бензина и обеспечивает продолжительный рабочий цикл без прерываний для дозаправки
Преимущества
- Данная модель более устойчива, благодаря центру тяжести, который смещен немного вперед
- Защиту от возможных перегрузок обеспечит ременное сцепление, которое значительно упрощает само обслуживание аппарата
- Широкий спектр навесного оборудования
- Профессиональная коробка передач механического типа
- Переключение передач производится рычагом, расположенным на корпусе редуктора
- Шестеренчатый редуктор с клиноременной передачей
- Рукоятка сцепления имеет фиксатор, что избавляет от необходимости подолгу держать ручку нажатой
- С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы
- Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч