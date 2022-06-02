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Мотоблок Агат-БС6.5
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Агат-БС6.5
    Арт. X1909222744
    5.0
    1
    Мотоблок Агат-БС6.5
    Мотоблок Агат-БС6.5
    Мотоблок Агат-БС6.5
    Мотоблок Агат-БС6.5
    Мотоблок Агат-БС6.5
    Мотоблок Агат-БС6.5

    Мотоблок Агат-БС6.5

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1909222744
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Агат
    Мощность, л.с.
    		6.5
    Вес, кг
    		84
    Макс. ширина обработки, мм
    		900
    Макс. глубина обработки, мм
    		250
    Тактность двигателя
    		4-х тактный
    Количество передач
    		4 вперед / 2 назад
    Производитель двигателя
    		Briggs&Stratton
    Модель двигателя
    		RS 6.5 HP
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Мотоблок Агат БС 6,5 00-00003393 готов к работе с любым навесным оборудованием. Оснащен усиленными фрезами, мощным и надежным двигателем Briggs&Stratton RS.
      Устойчивость. В передней части мотоблока предусмотрена опора - для устойчивости в нерабочем состоянии. Длительная работа. Топливный бак рассчитан на 3.6 л бензина и обеспечивает продолжительный рабочий цикл без прерываний для дозаправки

      Преимущества

      • Данная модель более устойчива, благодаря центру тяжести, который смещен немного вперед
      • Защиту от возможных перегрузок обеспечит ременное сцепление, которое значительно упрощает само обслуживание аппарата
      • Широкий спектр навесного оборудования
      • Профессиональная коробка передач механического типа
      • Переключение передач производится рычагом, расположенным на корпусе редуктора
      • Шестеренчатый редуктор с клиноременной передачей
      • Рукоятка сцепления имеет фиксатор, что избавляет от необходимости подолгу держать ручку нажатой
      • С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы
      • Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч