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Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200
4.8
4
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200
    Арт. Ю00000019886
    4.8
    4
    Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200
    Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200
      Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200
      Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200

      Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019886
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • НЕВА МБ-2H МультиАГРО представляет собой мотоблок, который будет полезен при вспахивании и рыхлении почвы, засеивании, сборе урожая, транспортировке грузов и выполнении других сельскохозяйственных задач. Также при наличии соответствующего навесного оборудования он может использоваться для кошения травы и уборки снега в общественных местах и на частных участках.
        Мотоблок НЕВА оснащен надежным двигателем GX200 производства компании Honda, рассчитанным на продолжительный период эксплуатации. Рабочий объем движка составляет 196 см3, а мощность – 5,8 л.с. В качестве топлива используется АИ-92 или АИ-95. Емкость бака составляет 3,1 л. Широкий диапазон применения агрегата обеспечивается наличием многоскоростного редуктора. Благодаря возможности перекинуть ремень на двухручьевых шкивах количество передач увеличивается: доступно 6 для переднего хода и 2 – для заднего. Чтобы получить доступ к ремню, достаточно только повернуть фиксатор и поднять щиток. Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным на рукоятке. Помимо наличия передач заднего хода высокую мобильность обеспечивает опция разобщения колес: агрегат легко развернуть на месте, если возникнет такая необходимость.
        В интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru на мотоблок НЕВА МБ-2H цена до 15% ниже, чем в розницу. Доставка товаров осуществляется в любой населенный пункт России.

        Преимущества

        • Высокий показатель тягового усилия – 300 кгс – обеспечит, что при выполнении работ пользователь сможет сэкономить физические силы
        • Регулировка рукояти по углу поворота и высоте позволит эффективно работать рядом с препятствиями и подстраивать агрегат под рост оператора
        • Блокировка переключателя передач обеспечит защиту от случайных нажатий