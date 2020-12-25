Мотоблок Нева МБ-2H МультиАгро GX200
Арт. Ю00000019886
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
- НЕВА МБ-2H МультиАГРО представляет собой мотоблок, который будет полезен при вспахивании и рыхлении почвы, засеивании, сборе урожая, транспортировке грузов и выполнении других сельскохозяйственных задач. Также при наличии соответствующего навесного оборудования он может использоваться для кошения травы и уборки снега в общественных местах и на частных участках.
Мотоблок НЕВА оснащен надежным двигателем GX200 производства компании Honda, рассчитанным на продолжительный период эксплуатации. Рабочий объем движка составляет 196 см3, а мощность – 5,8 л.с. В качестве топлива используется АИ-92 или АИ-95. Емкость бака составляет 3,1 л. Широкий диапазон применения агрегата обеспечивается наличием многоскоростного редуктора. Благодаря возможности перекинуть ремень на двухручьевых шкивах количество передач увеличивается: доступно 6 для переднего хода и 2 – для заднего. Чтобы получить доступ к ремню, достаточно только повернуть фиксатор и поднять щиток. Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным на рукоятке. Помимо наличия передач заднего хода высокую мобильность обеспечивает опция разобщения колес: агрегат легко развернуть на месте, если возникнет такая необходимость.
В интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru на мотоблок НЕВА МБ-2H цена до 15% ниже, чем в розницу. Доставка товаров осуществляется в любой населенный пункт России.
Преимущества
- Высокий показатель тягового усилия – 300 кгс – обеспечит, что при выполнении работ пользователь сможет сэкономить физические силы
- Регулировка рукояти по углу поворота и высоте позволит эффективно работать рядом с препятствиями и подстраивать агрегат под рост оператора
- Блокировка переключателя передач обеспечит защиту от случайных нажатий