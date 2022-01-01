Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
Найти аналог
Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
    Арт. thorvik_7867
    Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
    Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
      Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
      Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов

      Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7867

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Размер ключа, мм
      		22
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор рожковых ключей THORVIK OEWS006 6-22 мм, 6 предметов 52008 предназначен для работы с крепежом. 

        Особенности:

        • Хромованадиевая сталь с многослойным хромоникелевым покрытием увеличивают рабочий ресурс инструментов. 
        • Пластиковый держатель удобен для хранения и транспортировки ключей.

        Комплектация:

        1. 6 рожковых ключей: 6х7, 8х10, 9х11, 12х13, 14х17, 19х22 мм.
        2. Пластиковый держатель.