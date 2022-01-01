Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
Арт. thorvik_7867
Набор ключей рожковых на пластиковом держателе Thorvik OEWS006, 6-22 мм, 6 предметов
Арт. thorvik_7867
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|22
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Ударный
|Нет
Описание:
Набор рожковых ключей THORVIK OEWS006 6-22 мм, 6 предметов 52008 предназначен для работы с крепежом.
Особенности:
- Хромованадиевая сталь с многослойным хромоникелевым покрытием увеличивают рабочий ресурс инструментов.
- Пластиковый держатель удобен для хранения и транспортировки ключей.
Комплектация:
- 6 рожковых ключей: 6х7, 8х10, 9х11, 12х13, 14х17, 19х22 мм.
- Пластиковый держатель.