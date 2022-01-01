Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов
Арт. thorvik_7876
Характеристики
|
Производитель
|
Размер ключа, мм
|19
|
Материал ключа
|хромванадиевая сталь
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
|
Ударный
|Нет
Описание:Набор разрезных ключей в сумке THORVIK FNWS005 5 предметов 8-19 мм 52055 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с внешней головкой.
Особенности:
- Инструменты комплекта выполнены из хромованадиевой стали.
- Хромо-никелевое покрытие ключей защищает инструменты от коррозии.
- Удобная сумка для хранения.
Комплектация:
- Ключи разрезные - 5 шт.: 8x10,10x12,11x13,12x14,17x19 мм.
- Сумка/чехол.