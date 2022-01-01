Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов

Описание:

Набор разрезных ключей в сумке THORVIK FNWS005 5 предметов 8-19 мм 52055 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с внешней головкой.

Особенности:

Инструменты комплекта выполнены из хромованадиевой стали.

Хромо-никелевое покрытие ключей защищает инструменты от коррозии.

Удобная сумка для хранения.

Комплектация: