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Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов
Найти аналог
Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов
    Арт. thorvik_7876
    Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов
    Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов
      Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов
      Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов

      Набор ключей Thorvik FNWS005 разрезных в сумке 8-19 мм, 5 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7876

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Размер ключа, мм
      		19
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор разрезных ключей в сумке THORVIK FNWS005 5 предметов 8-19 мм 52055 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с внешней головкой. 

        Особенности:

        • Инструменты комплекта выполнены из хромованадиевой стали. 
        • Хромо-никелевое покрытие ключей защищает инструменты от коррозии. 
        • Удобная сумка для хранения.

        Комплектация:

        1. Ключи разрезные - 5 шт.: 8x10,10x12,11x13,12x14,17x19 мм.
        2. Сумка/чехол.