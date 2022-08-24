Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13R, двигатель RATO R-390, 13 л.с.
Арт. О00000027435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
С этим товаром смотрят
- Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках.
Преимущества
- Регулируемая ширина колеи (500, 600, 700, 800) ±10
- Большой дорожный просвет
- Большое число передач
- Фланцевое крепление двигателя к коробке передач с непосредственным приводом
- Имеется вал отбора мощности