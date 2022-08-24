Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.

Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках. Преимущества Большой клиренс

Настраиваемая колея

Обширный набор передач

Фланцевое крепление двигателя к коробке передач

ВОМ для работы с разнообразным навесным

Возможность работать с многочисленным агрегируемым оборудованием – поворотниками, комплектом для сбора и посадки клубней, косилкой, бороной, рыхлителем, рамой, плугом, адаптерами и многим другим

Дифференциал