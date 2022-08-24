Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.
Арт. О00000027431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
С этим товаром смотрят
- Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках.
ПреимуществаБольшой клиренс
Настраиваемая колея
Обширный набор передач
Фланцевое крепление двигателя к коробке передач
ВОМ для работы с разнообразным навесным
Возможность работать с многочисленным агрегируемым оборудованием – поворотниками, комплектом для сбора и посадки клубней, косилкой, бороной, рыхлителем, рамой, плугом, адаптерами и многим другим
Дифференциал