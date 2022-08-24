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Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.
    Арт. О00000027431
    5.0
    1
    Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.
    Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.
      Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.
      Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.

      Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-9.0Н, двигатель Honda GX-270, 9 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027431
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Motor Sich
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках.

        Преимущества

        Большой клиренс
        Настраиваемая колея
        Обширный набор передач
        Фланцевое крепление двигателя к коробке передач
        ВОМ для работы с разнообразным навесным
        Возможность работать с многочисленным агрегируемым оборудованием – поворотниками, комплектом для сбора и посадки клубней, косилкой, бороной, рыхлителем, рамой, плугом, адаптерами и многим другим
        Дифференциал