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Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113
    Арт. X3030591
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113
      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113
      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113

      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030591
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		109x109x91
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Condtrol CONDTROL Unix360 Set 1-2-113 проецирует круговую горизонтальную плоскость и одну вертикальную линию. Максимальная дальность луча составляет 40 метров, а с приемником достигает 80 метров. В нижней части корпуса расположена резьба для установки на штатив. Прибор используется при отделочных и строительных работах. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP54, можно производить измерения в любых погодных условиях. В качестве источника питания выступают 3 батарейки типа АА.

        Преимущества

        • Влагозащита: IP54
        • Автоматическое выравнивание
        • Оригинальная конструкция
        • Резьба 1/4" для установки на штатив (идет в комплекте)
        • Угол развертки вертиткального луча: 140 градусов
        • Специальная петля - для крепления на гвоздь
        • Яркий лазер - для хорошей видимости
        • Высокоточный матяниковый компенсатор обеспечивает точность 0.2 мм/м
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей