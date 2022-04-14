Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113

Преимущества

Влагозащита: IP54

Автоматическое выравнивание

Оригинальная конструкция

Резьба 1/4" для установки на штатив (идет в комплекте)

Угол развертки вертиткального луча: 140 градусов

Специальная петля - для крепления на гвоздь

Яркий лазер - для хорошей видимости

Высокоточный матяниковый компенсатор обеспечивает точность 0.2 мм/м

Сумка - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей

Лазерный нивелир Condtrol CONDTROL Unix360 Set 1-2-113 проецирует круговую горизонтальную плоскость и одну вертикальную линию. Максимальная дальность луча составляет 40 метров, а с приемником достигает 80 метров. В нижней части корпуса расположена резьба для установки на штатив. Прибор используется при отделочных и строительных работах. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP54, можно производить измерения в любых погодных условиях. В качестве источника питания выступают 3 батарейки типа АА.