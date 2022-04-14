Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Set 1-2-113
Арт. X3030591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|109x109x91
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Condtrol CONDTROL Unix360 Set 1-2-113 проецирует круговую горизонтальную плоскость и одну вертикальную линию. Максимальная дальность луча составляет 40 метров, а с приемником достигает 80 метров. В нижней части корпуса расположена резьба для установки на штатив. Прибор используется при отделочных и строительных работах. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP54, можно производить измерения в любых погодных условиях. В качестве источника питания выступают 3 батарейки типа АА.
Преимущества
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое выравнивание
- Оригинальная конструкция
- Резьба 1/4" для установки на штатив (идет в комплекте)
- Угол развертки вертиткального луча: 140 градусов
- Специальная петля - для крепления на гвоздь
- Яркий лазер - для хорошей видимости
- Высокоточный матяниковый компенсатор обеспечивает точность 0.2 мм/м
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей