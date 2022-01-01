Нож Энкор 9670
Арт. Х1305543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Нож ЭНКОР 9670 со сменным лезвием предназначен для отрезания и выполнения зачистных работ дома, на даче, в гараже и на производстве.
Преимущества
- Фиксация лезвия после выбора длины – автоматическая
- Фиксация осуществляется кнопкой-рычагом и дополнительным винтом
- Корпус изготовлен из металла с резиновыми вставками
- Направляющая для лезвий - металлическая
- Лезвие изготовлено из стали У9-У10