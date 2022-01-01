Преимущества

Фиксация лезвия после выбора длины – автоматическая

Фиксация осуществляется кнопкой-рычагом и дополнительным винтом

Корпус изготовлен из металла с резиновыми вставками

Направляющая для лезвий - металлическая

Лезвие изготовлено из стали У9-У10

Нож ЭНКОР 9670 со сменным лезвием предназначен для отрезания и выполнения зачистных работ дома, на даче, в гараже и на производстве.