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Нож Энкор 9670
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Канцелярские ножи
    Нож Энкор 9670
    Арт. Х1305543
    Нож Энкор 9670

      Нож Энкор 9670

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1305543

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож ЭНКОР 9670 со сменным лезвием предназначен для отрезания и выполнения зачистных работ дома, на даче, в гараже и на производстве.

        Преимущества

        • Фиксация лезвия после выбора длины – автоматическая
        • Фиксация осуществляется кнопкой-рычагом и дополнительным винтом
        • Корпус изготовлен из металла с резиновыми вставками
        • Направляющая для лезвий - металлическая
        • Лезвие изготовлено из стали У9-У10