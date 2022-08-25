Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез
Арт. X13191646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу Энкор 6/36 27341 используются для резки нержавеющей стали (0.8 мм) или холоднокатаной стали (1.2 мм). Рабочая часть выполнена методом горячей ковки из инструментальной стали. Режущие кромки с насечками прошли процесс термообработки. В качестве покрытия для рукояток использован термопластичный вулканизированный эластомер.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы