Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Ножницы по металлу Энкор 6/36 27341 используются для резки нержавеющей стали (0.8 мм) или холоднокатаной стали (1.2 мм). Рабочая часть выполнена методом горячей ковки из инструментальной стали. Режущие кромки с насечками прошли процесс термообработки. В качестве покрытия для рукояток использован термопластичный вулканизированный эластомер.