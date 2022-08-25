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Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез
    Арт. X13191646
    5.0
    1
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез
      Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез
      Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез

      Ножницы по металлу ЭНКОР 27341 CrMo прямой рез

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13191646
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Энкор 6/36 27341 используются для резки нержавеющей стали (0.8 мм) или холоднокатаной стали (1.2 мм). Рабочая часть выполнена методом горячей ковки из инструментальной стали. Режущие кромки с насечками прошли процесс термообработки. В качестве покрытия для рукояток использован термопластичный вулканизированный эластомер.

        Преимущества

        • Надежность 
        • Длительный срок службы

         