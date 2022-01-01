Ножницы по металлу ЭНКОР 27342 CrM,правые

Преимущества

Ножницы способны разрезать холоднокатаную сталь толщиной 1.2 мм и нержавеющую сталь толщиной 0.8 мм

Лезвия изготовлены из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки - долгий срок службы

Для облегчения работы в конструкции предусмотрена стальная пружина

Высокая надежность

Ножницы по металлу Энкор 27342 выполнены методом горячей ковки из стали высокого качества, что гарантирует долгий срок эксплуатации. Предназначены для резки стальных листов и подравнивания кромок. Праворежущая кромка имеет насечки для недопущения соскальзывания материала во время реза. Пластиковые рукоятки с упорами обеспечивают безопасную работу.