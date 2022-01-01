Ножницы по металлу ЭНКОР 27342 CrM,правые
Арт. Х1305551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|правый
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Толщина металла, мм
|1.2
- Ножницы по металлу Энкор 27342 выполнены методом горячей ковки из стали высокого качества, что гарантирует долгий срок эксплуатации. Предназначены для резки стальных листов и подравнивания кромок. Праворежущая кромка имеет насечки для недопущения соскальзывания материала во время реза. Пластиковые рукоятки с упорами обеспечивают безопасную работу.
Преимущества
- Ножницы способны разрезать холоднокатаную сталь толщиной 1.2 мм и нержавеющую сталь толщиной 0.8 мм
- Лезвия изготовлены из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки - долгий срок службы
- Для облегчения работы в конструкции предусмотрена стальная пружина
- Высокая надежность