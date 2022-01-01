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Ножницы по металлу ЭНКОР 27342 CrM,правые
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Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27342 CrM,правые
    Арт. Х1305551
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27342 CrM,правые

      Ножницы по металлу ЭНКОР 27342 CrM,правые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1305551

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		правый
      Толщина металла, мм
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Энкор 27342 выполнены методом горячей ковки из стали высокого качества, что гарантирует долгий срок эксплуатации. Предназначены для резки стальных листов и подравнивания кромок. Праворежущая кромка имеет насечки для недопущения соскальзывания материала во время реза. Пластиковые рукоятки с упорами обеспечивают безопасную работу.

        Преимущества

        • Ножницы способны разрезать холоднокатаную сталь толщиной 1.2 мм и нержавеющую сталь толщиной 0.8 мм
        • Лезвия изготовлены из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки - долгий срок службы
        • Для облегчения работы в конструкции предусмотрена стальная пружина
        • Высокая надежность