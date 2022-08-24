Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые

Преимущества

На рукоятках предусмотрены специальные упоры для безопасной работы

Разрезает холоднокатаную сталь толщиной до 1.2 мм или нержавеющую сталь толщиной до 0.8 мм

Высокая надежность

Лезвия изготовлены из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки - долгий срок службы

В конструкции ножниц имеется стальная пружина для самостоятельного раскрытия

Ножницы по металлу Энкор 27340 с леворежущей кромкой предназначены для резки листового металла. Головка изготовлена из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки, что гарантирует длительный срок службы. На режущие кромки нанесены насечки для предотвращения соскальзывания материала. Рукоятки из термопластичного вулканизированного эластомера имеют эргономичную форму и обеспечивают удобное расположение ножниц в руке