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Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые
    Арт. Х1305541
    5.0
    1
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые
    Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые
      Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые
      Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые

      Ножницы по металлу ЭНКОР 27340 левые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1305541
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		левый
      Толщина металла, мм
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Энкор 27340 с леворежущей кромкой предназначены для резки листового металла. Головка изготовлена из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки, что гарантирует длительный срок службы. На режущие кромки нанесены насечки для предотвращения соскальзывания материала. Рукоятки из термопластичного вулканизированного эластомера имеют эргономичную форму и обеспечивают удобное расположение ножниц в руке

        Преимущества

        • На рукоятках предусмотрены специальные упоры для безопасной работы
        • Разрезает холоднокатаную сталь толщиной до 1.2 мм или нержавеющую сталь толщиной до 0.8 мм
        • Высокая надежность
        • Лезвия изготовлены из высококачественной стали 55CrMo методом горячей ковки - долгий срок службы
        • В конструкции ножниц имеется стальная пружина для самостоятельного раскрытия