Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409

Преимущества

Диаметр диска - 375 мм

Высота - 595 мм

Ширина - 660 мм

Вес - 10 кг

Окучник дисковый "Стандарт" Целина 010409 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад. Предназначен для закапывания картофеля в нарезанные борозды. Необходимо прорыхлить почву до нарезания борозд для достижения лучших результатов. Для монтажа окучника на культиватор необходима сцепка, которая поставляется в комплекте.