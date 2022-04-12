Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409
Арт. X190394436
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник дисковый "Стандарт" Целина 010409 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад. Предназначен для закапывания картофеля в нарезанные борозды. Необходимо прорыхлить почву до нарезания борозд для достижения лучших результатов. Для монтажа окучника на культиватор необходима сцепка, которая поставляется в комплекте.
Преимущества
- Диаметр диска - 375 мм
- Высота - 595 мм
- Ширина - 660 мм
- Вес - 10 кг