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Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409
5.0
1
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Окучники
    Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409
    Арт. X190394436
    5.0
    1
    Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409
    Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409
      Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409
      Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409

      Дисковый окучник со сцепкой Стандарт (Каскад) 010409

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394436
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник дисковый "Стандарт" Целина 010409 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад. Предназначен для закапывания картофеля в нарезанные борозды. Необходимо прорыхлить почву до нарезания борозд для достижения лучших результатов. Для монтажа окучника на культиватор необходима сцепка, которая поставляется в комплекте.

        Преимущества

        • Диаметр диска - 375 мм
        • Высота - 595 мм
        • Ширина - 660 мм
        • Вес - 10 кг