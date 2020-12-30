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Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
5.0
1
Найти аналог
Окучники
    Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
    Арт. X190394164
    5.0
    1
    Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
    Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
    Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
      Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
      Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
      Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)

      Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394164
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник дисковый ТИП.2 Целина 10402 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Предназначен для окучивания, прополки и закапывания картофеля в нарезанные борозды.

        Преимущества

        • Диски регулируются по высоте, ширине захвата и углу обработки
        • Для монтажа окучника на мотоблок необходима сцепка, приобретаемая отдельно