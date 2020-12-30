Окучник дисковый раздвижной Целина 010402 (Ока, Угра, Целина)
Арт. X190394164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник дисковый ТИП.2 Целина 10402 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Предназначен для окучивания, прополки и закапывания картофеля в нарезанные борозды.
Преимущества
- Диски регулируются по высоте, ширине захвата и углу обработки
- Для монтажа окучника на мотоблок необходима сцепка, приобретаемая отдельно