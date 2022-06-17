Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
Арт. О00000013474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.16
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Габариты, мм
|205x25x40
- Отвёртка крестовая Вихрь PH3 150мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.
Преимущества
- Крестовая отвертка предназначается для винтов и саморезов средних и больших размеров
- К преимуществам модели можно отнести удобную профилированную рукоятку. Шероховатая поверхность обеспечивает надежный хват
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика