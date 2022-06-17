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Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
    Арт. О00000013474
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)

      Отвертка крестовая Вихрь PH3 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013474
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.16
      Габариты, мм
      		205x25x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвёртка крестовая Вихрь PH3 150мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. 

        Преимущества

        • Крестовая отвертка предназначается для винтов и саморезов средних и больших размеров
        • К преимуществам модели можно отнести удобную профилированную рукоятку. Шероховатая поверхность обеспечивает надежный хват
        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика