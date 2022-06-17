Отвертка крестовая Вихрь PZ2 (100 мм)
Арт. О00000013382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.09
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Габариты, мм
|249x43x31
- Отвёртка крестовая ВИХРЬ 73/6/2/5 PZ2х100 мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.
Преимущества
- Рассчитана на крепеж с дополнительными шлицами
- Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала обеспечивается надежный хват и высокое качество работы при минимальных усилиях
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески