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Отвертка крестовая Вихрь PZ2 (100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Вихрь PZ2 (100 мм)
    Арт. О00000013382
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Вихрь PZ2 (100 мм)

      Отвертка крестовая Вихрь PZ2 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.09
      Габариты, мм
      		249x43x31
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвёртка крестовая ВИХРЬ 73/6/2/5 PZ2х100 мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. 

        Преимущества

        • Рассчитана на крепеж с дополнительными шлицами
        • Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала обеспечивается надежный хват и высокое качество работы при минимальных усилиях
        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески