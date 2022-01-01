Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150
Арт. thorvik_8160
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:
Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150 служат для зажима и захвата деталей небольшого размера различной формы.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть выполнена из легированной стали и прошла процесс индукционной закалки.
- Для удобства работы рукоятки изготовлены из двухкомпонентного материала, который исключает проскальзывание инструмента.