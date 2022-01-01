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Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150
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Плоскогубцы
    Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150
    Арт. thorvik_8160
    Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150

      Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8160

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Пассатижи Thorvik, 150 мм, LP00150 служат для зажима и захвата деталей небольшого размера различной формы. 

        Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть выполнена из легированной стали и прошла процесс индукционной закалки. 
        • Для удобства работы рукоятки изготовлены из двухкомпонентного материала, который исключает проскальзывание инструмента.